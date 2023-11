Attimi di paura, nessun ferito

PALERMO – Momenti di paura nella serata di sabato 11 novembre, a Palermo. Poco dopo le 21 un’auto, una Fiat Stilo di colore grigio, appena entrata nella pompa di benzina Ip di viale Regione Siciliana, in direzione Catania, a pochi passi da Trionfante, è andata a fuoco.

Verifiche sulle cause delle fiamme

L’incendio, fortunatamente, è stato domato prima che le fiamme si propagassero innescando esplosioni pericolose. Alla guida della vettura un giovane che non ha riportato conseguenze, se non un grande spavento. Nel luogo dell’incendio sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al gestore del distributore. Non è chiaro cosa abbia causato l’incendio, i vigili del fuoco cercheranno di stabilirlo tramite i rilievi.

