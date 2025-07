L’auto blu di Galvagno taxi per amici, parenti e politici: chi c’era a bordo

I viaggi contestati sono sessanta

PALERMO – Più che un auto blu sarebbe stata utilizzata come un taxi per amici, politici e “soggetti non autorizzati per finalità extra istituzionali” vicini a Gaetano Galvagno

Ipotesi peculato

Al presidente dell’Assemblea regionale siciliana viene contestato anche il peculato per l’utilizzo dell’Audi A6 che gli è stata assegnata come macchina di servizio.

Sono 60 i viaggi contestati dalla Procura di Palermo ed emersi dall’analisi dei fogli delle missioni sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria all’Ars.

Chi ha usato l’auto blu di Galvagno

Tra gli utilizzatori ci sono nomi noti. Ad esempio c’è Sabrina De Capitani, ex portavoce di Galvagno, e il segretario particolare Giuseppe Cinquemani (sono entrambi indagati, ma non per il peculato), la sorella del presidente, Giorgia, e da altri parenti che portano il suo stesso cognome: Stefania, Domenico e Gaetano (nessuno di loro è indagato).

L’ha utilizzata anche l’ex assessore alla sanità Ruggero Razza, compagno di partito di Galvagno, in due occasioni per rientrare nella propria abitazione (anche lui non è indagato). Ci sono altri nomi di uomini e donne, manager e imprenditori, amici di Galvagno che non hanno incarichi pubblici. Si muovevano in auto blu, di giorno e di notte, soprattuto nelle province di Palermo, Catania e Messina

I motivi erano i più disparati: dal più classico trasferimento in aeroporto o in albergo, agli acquisti in farmacia, dal fioraio o per comprare generi alimentari. Ad esempio quando una sera Galvagno mandò l’autista a ritirare kebab e patatine fritte.