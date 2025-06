Con l’auto rubata finisce su mezzi in sosta, poi scappa con un complice

È successo in corso Finocchiaro Aprile

PALERMO – Era a bordo di un’auto rubata, ma ne ha perso il controllo e si è schiantato su tre mezzi parcheggiati. E’ successo in corso Finocchiato Aprile stanotte, intorno alle 4. I residenti sono stati svegliati dal forte rumore dell’impatto: una Lancia Ypsilon è finita su una Fiat Panda, coinvolgendo anche una Renault 4 e una Renault Modus in sosta lungo la via.

La fuga con un complice

Il giovane che si trovava alla guida è sceso repentinamente dal mezzo ed è salito sull’auto guidata da un altro uomo, entrambi si sono poco dopo dati alla fuga. E’ così stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che una volta sul posto hanno trovato la macchina abbandonata e fortemente danneggiata sulla parte anteriore. Ingenti danni anche ai mezzi parcheggiati.

L’auto era stata rubata a Monreale

Sono stati ascoltati i testimoni ed estrapolati i video delle telecamere della zona da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire all’identità dei due uomini. Il furto della Lancia Y era stato denunciato ai carabinieri di Monreale.

L’escalation di furti d’auto

L’ennesimo tra la città e la provincia, dove si registra una vera e propria esclation di colpi. Dall’inizio dell’anno sono migliaia i mezzi finiti nel mirino dei ladri, spesso utilizzati per le spaccate ai danni di attività commerciali o uffici postali.