Palermo, automobili danneggiate: raffica di casi, “servono più agenti”

La richiesta del sindacato Uil polizia

PALERMO – L’ultimo caso è avvenuto la scorsa notte nella zona di via Fiume. Un’automobile danneggiata da chi cerca pochi spiccioli probabilmente per compare una dose di droga. Un episodio che si aggiunge a quelli della settimana scorsa nelle vie Pavia, Roma e Torino in centro storico.

“Ormai da alcuni mesi si registrano danneggiamenti alle automobili senza che venga rubato nulla. Un fenomeno che riguarda anche altre provincie siciliane”, spiega Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo.

Vetri rotti

Nell’elenco dei danneggiamenti alle automobili vanno incasellati gli episodi di febbraio: in via Nicolò Garzilli, in via Veneto e nei pressi del molo trapezoidale, e quelli di gennaio in via Santa Rita, tra via Sant’Agostino e piazza Sant’Onofrio. Vetri rotti e nessuna refurtiva.

Giovanni Assenzio

La richiesta

“Per far fronte a questo nuovo tipo di criminalità molto più spicciola di quella del passato e per questo ancor più difficile da individuare – aggiunge Assenzio –.Occorrerebbe un urgente aumento di organico delle forze di polizia che però non sembra ancora essere divenuto una priorità”.

“Speriamo – conclude – che non si arrivi mai a problemi più gravi, ma è indubbio il fatto che ci troviamo innanzi a un nuovo fenomeno che richiede interventi urgenti”.