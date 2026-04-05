Il Palermo batte l’Avellino 2-0 davanti al presidente Mattarella

I rosanero battono gli irpini

Il Palermo vince due a zero, batte l’Avellino davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine di una partita spigolosa, e rilancia le ambizioni di promozione. La cronaca.

Il presidente allo stadio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato allo stadio nel giorno di Pasqua. Il Capo dello Stato è arrivato allo stadio poco prima del fischio d’inizio e si è accomodato, come di consueto, nella tribuna Vip, fra gli applausi dei circa 24 mila spettatori presenti nell’impianto.

Il presidente ha visto la partita insieme al presidente del club rosanero, Dario Mirri, e al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Per Mattarella è la seconda volta in questo campionato di serie B al Renzo Barbera, la prima era stata il 30 agosto dello scorso anno in occasione di Palermo-Frosinone.

Palermo batte Avellino 2-0

Nel giorno di Pasqua il Palermo torna a vincere allo stadio Renzo Barbera battendo 2-0 l’Avellino nella partita di calcio valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B.

Il vantaggio dei rosanero arriva al 12′ con Antonio Palumbo che ruba palla davanti alla difesa e lancia Le Douaron, il francese lo serve nuovamente e il numero cinque la piazza sul secondo palo per l’1-0. Nei minuti successivi i siciliani si limitano a gestire il risultato senza subire, ma sul finale del primo tempo la partita si riaccende.

Al 36′ viene annullato per fuorigioco un gol a Martin Palumbo dell’Avellino e al 41′ i campani restano in 10 per l’espulsione di Izzo (doppio giallo). Nella ripresa partita in salita per la squadra di Ballardini, costretta ad inseguire in inferiorità numerica. I rosanero premono allora il piede sull’acceleratore e con Pohjanpalo hanno un paio di occasioni interessanti intorno al 50′.

Al 59′ l’arbitro annulla il gol del 2-0 a Le Douaron per fuorigioco, il Var conferma. A metà ripresa più possesso palla dell’Avellino: i campani gestiscono il pallone, ma il Palermo fa buona guardia e al minuto 82 arriva la rete del raddoppio: in gol Ranocchia di interno destro su assist di Pohjanpalo. La formazione irpina non si arrende e continua a cercare il gol che riaprirebbe la partita, ma dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro. Con questa vittoria il Palermo sale a 64 punti e resta quarto a -4 dal Frosinone, prossimo avversario di campionato, e si porta momentaneamente a -1 dal Monza. L’Avellino resta invece fermo a 39 lunghezze al decimo posto.

Il tabellino

MARCATORI: Palumbo 12′, Ranocchia 81′.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen (57’ Gomis); Peda, Bani (84’ Magnani), Ceccaroni; Pierozzi (46’ Gyasi), Segre (71’ Giovane), Ranocchia, Augello; A. Palumbo (71’ Vasic), Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Di Bartolo, Gomes, Bereszynski, Blin, Veroli. All.: F. Inzaghi.

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas (80’ Tutino), Palmiero (33’ Le Borgne), Besaggio (46’ Enrici); M. Palumbo; Patierno (46’ Russo), Biasci (64’ Insigne). A disposizione: Iannarilli, Sassi, Missori, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Enrici, Fontanarosa, Milani. All.: Ballardini.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Eugenio Scarpa di Collegno.