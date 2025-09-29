Al via i lavori di riqualificazione della piazza di Mondello

Lagalla: "L’amministrazione mantiene un nuovo impegno per la borgata"

PALERMO – Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello, finanziati con fondi “PN Metro Plus”, il cui importo contrattuale per l’impresa appaltatrice “Pisciotta Costruzioni srl” ammonta a 2.446.875,31 di euro.

L’intervento, il cui obiettivo è quello di consentire una migliore fruibilità della borgata marinara non solo a residenti, turisti e cittadini, ma anche alle attività commerciali, interesserà l’intera piazza, con la realizzazione di una nuova pavimentazione e la riqualificazione della fontana.

Al fine di limitare il disagio per i fruitori della borgata marinara, l’intervento si svolgerà interessando progressivamente aeree diverse, nelle quali si concentreranno le opere previste. Si inizierà dalla parte centrale della piazza senza che, in questa prima fase, lo svolgimento dei lavori interferisca con la viabilità, che rimarrà immutata.

Lagalla: “Manteniamo un nuovo impegno con la borgata”

“Con la consegna dei lavori nella piazza di Mondello, l’amministrazione mantiene un nuovo impegno per la borgata“, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

“In un periodo in cui è ancora massiccia la presenza, non solo di cittadini, di visitatori, l’amministrazione ha voluto che si iniziasse con il cuore della piazza, in modo da non chiudere i flussi della circolazione lungo le bretelle laterali e per tutelare il lavoro delle attività commerciali nel periodo di maggiore impegno turistico. Oggi partiamo e di questo ringrazio gli assessorati della Rigenerazione urbana e delle Opere pubbliche e i rispettivi uffici che, nell’arco di circa 24 mesi porteranno a termine un’opera attesa per la città“.

Carta: “Progetto importante”

“Con la consegna dei lavori all’impresa e l’impianto del cantiere – afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta – inizia la riqualificazione della piazza di Mondello. Un progetto importante che ha trovato la condivisione costante con la Soprintendenza e con residenti e commercianti per pervenire a un buon progetto di pavimentazione, illuminazione e riqualificazione della fontana, e per minimizzare gli impatti negativi per le attività commerciali durante i lavori”.

“Ringrazio i miei uffici, il RUP, i progettisti, il direttore dei lavori, il dirigente della rigenerazione urbana, l’impresa e tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto per il lavoro quotidiano finora svolto e per l’accuratezza con cui svolgeranno e seguiranno i lavori”.

L’Assessorato dell’Urbanistica e della Rigenerazione urbana, della Mobilità e del Centro Storico seguirà le opere congiuntamente alla Soprintendenza ai BB. CC. e Paesaggisti per l’alta sorveglianza rilevate le caratteristiche storiche e paesaggistiche della piazza oggetto d’intervento di riqualificazione.

Zacco: “Intervento atteso”

“L’avvio dei lavori per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della piazza di Mondello rappresenta un passaggio fondamentale per la valorizzazione di uno dei luoghi più simbolici e frequentati della nostra città”, lo dichiara Ottavio Zacco, presidente della VI commissione consiliare.

“Un intervento atteso, frutto di un lungo percorso progettuale e istituzionale che oggi diventa realtà, con l’obiettivo di restituire alla borgata una piazza moderna, accogliente e pienamente integrata nel contesto urbano e paesaggistico. Voglio ringraziare i commercianti di Mondello che operano nell’area direttamente interessata dai lavori, per il loro senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione dimostrato in ogni fase del confronto. Il loro contributo è stato fondamentale per definire un percorso condiviso che consenta di conciliare l’avanzamento del cantiere con la tutela delle attività economiche locali”.

“Un ringraziamento – ha concluso Zacco – va al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Maurizio Carta che, in occasione dell’incontro operativo svoltosi l’11 settembre con gli operatori economici di Mondello, ha dato mandato ad Amap per la progettazione e la realizzazione della nuova rete fognaria e del nuovo impianto idrico, un’opera complementare e indispensabile per un’effettiva rigenerazione urbana e ambientale della borgata. Continuerò a seguire con attenzione l’avanzamento dei lavori – ha concluso Zacco –, convinto che questo importante investimento rappresenti un’occasione concreta per restituire dignità, efficienza e bellezza a uno dei luoghi più iconici della nostra città“.