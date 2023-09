Palermo, l’avvocato non ripulì i soldi dei boss: assoluzione definitiva

L'avvocato Nico Riccobene

Inammissibile il ricorso della Procura generale

PALERMO – Il ricorso della Procura generale è inammissibile. Diventa definitiva l’assoluzione dell’avvocato Nico Riccobene. Il noto penalista palermitano non aiutò i boss a riciclare i soldi sporchi. In primo grado era già caduta l’aggravante di mafia, ma il legale era stato condannato a un anno e 10 mesi di carcere in appello. La formula assolutoria è piena: il fatto non sussiste.

Il processo era uno dei filoni nato dall’inchiesta che nel 2016 portò in carcere Marcello Marcatajo, civilista e docente universitario, morto per una grave malattia. Secondo la ricostruzione della Procura, i boss Graziano dell’Acquasanta avrebbero ripulito i soldi sporchi grazie ad alcuni professionisti e attraverso una serie di compravendite immobiliari.

Riccobene, difeso dagli avvocati Enrico Sanseverino e Giovanni Di Benedetto, per queste accuse aveva subito una momentanea sospensione dall’esercizio della professione. Non è l’unica grana giudiziaria che Riccobene si è lasciato alle spalle punto nel 2018, infatti, finì addirittura agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso e intestazione fittizia dei beni. Inizialmente la Procura ritenne che l’avvocato avesse favorito il mafioso Raffaele Favaloro. Nei mesi scorsi l’inchiesta è stata archiviata.