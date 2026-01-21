Palermo, badante svuota il conto corrente di un’anziana: arrestata

Si è anche fatta assegnare la nuova proprietà di due immobili

PALERMO – Una badante avrebbe svuotato il conto corrente di un’anziana donna affetta da problemi psichiatrici. Si sarebbe fatta pure assegnare la nuda proprietà di due immobili. La donna è finita agli arresti domiciliari. Le indagini sono della sezione di polizia giudiziaria della procura di Palermo. I poliziotti sono partiti dalla segnalazione dei parenti nell’anziana che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. La badante aveva creato uno schermo.

La vittima ha 79 anni ed è anche ipovedente. La badante avrebbe fatto redigere una procura generale in suo favore per operare sul conto corrente dal quale avrebbe prelevato in un anno 68 mila euro in contanti di cui 32 mila trovati e sequestrati dai poliziotti a casa della badante. Sono stati rinvenuti anche i documenti dell’anziana, un testamento olografo e un contratto di comodato d’uso gratuito in favore di un parente della badante. Si è scoperto pure che dal conto corrente sono partiti i bonifici con cui la badante ha comprato una macchina e una moto.

Su richiesta dalla sezione della procura della Repubblica che si occupa dei reati contro le fasce deboli il giudice per le indagini preliminari ha applicato all’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il tribunale ha nominato un giudice tutelare per occuparsi dell’anziana vittima della circonvenzione di incapace.