Palermo, Baldini e Castagnini si sono dimessi: tecnico e ds irremovibili

Il tecnico questa mattina ha lasciato l'allenamento

1' DI LETTURA

PALERMO – Ore frenetiche in casa Palermo. Il tecnico Baldini è pronto a rassegnare le dimissioni e lui con lui andrebbe via il ds Renzo Castagnini.

Il club rosanero, da poco passato nelle mani del City Football, rischia di dover dire addio al tecnico che lo ha riportato in Serie B dopo una splendida cavalcata ai playoff.

L’allenatore, noto per il suo temperamento, questa mattina ha abbandonato la seduta di allenamento dopo un diverbio sulla costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

L’allenatore toscano starebbe valutando le dimissioni, così come il direttore sportivo Renzo Castagnini per il quale il tecnico si era speso dichiarando che senza di lui non sarebbe rimasto.

E’ terminato il vertice al Barbera tra Mirri, Gardini, Baldini e Castagnini per provare a ricucire la ferita ma tecnico e ds sono irremovibili, da parte loro non ci sarà alcun ripensamento in merito alle dimissioni.

Il tecnico, che ha lasciato lo stadio insieme a Castagnini, è andato via scuro in volto e in questi minuti non è in campo a Boccadifalco, dove a dirigere la seduta come questa mattina ci sono il secondo Nardini, Mario Alberto Santana e Petrucci.