Palermo, Baldini: “Vogliamo dedicare la vittoria a Zamparini”

PALERMO – “Zamparini fa parte della storia del Palermo, ha fatto conoscere il calcio che conta. Quando una persona se ne va dispiace sempre. In questo momento cercheremo di mandargli un messaggio, soprattutto cercando di vincere la partita di domani per poterla dedicare alla sua memoria”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo Silvio Baldini alla vigilia del derby contro il Messina. I rosanero saranno impegnati domani pomeriggio al “Barbera”, a partire dalle ore 18.00, nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C.

“Voglio più incisività in fase offensiva – proseguito il tecnico toscano -, che si creino ancora più palle gol rispetto all’ultima partita contro il Monterosi. Se dopo il primo tempo da 0-0 di domenica abbiamo giocato il secondo facendo due gol e sfiorandone altri vuol dire che abbiamo fatto le cose giuste. Dobbiamo ripartire da lì. Indipendentemente da chi gioca, i giocatori del Palermo hanno la tecnica per sviluppare giocate pericolose in attacco. La fase di non possesso è più facile da imparare, basta correre. Per il possesso palla invece devi essere bravo tecnicamente e serve tempo per certi meccanismi. Però contro Catanzaro e Monterosi pur non essendo incisivi come vogliamo, le occasioni ci sono state. È vero che le caratteristiche dei singoli possono incidere con una giocata, ma nella nostra rosa chiunque giochi può creare palle gol o situazioni pericolose per gli avversari”.

A proposito del Messina, Baldini non vuole guardare più di tanto al modo di giocare o alle difficoltà degli avversari. “Quando giochiamo non dobbiamo vedere chi abbiamo di fronte – ha concluso l’allenatore – non ci deve interessare se affrontiamo il Messina, la Juventus o il Canicattì. Dobbiamo cercare sempre la prestazione e quando lo fai il risultato quasi sempre arriva”