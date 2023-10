Palermo, banda che fa esplodere i bancomat ancora in azione

I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza

PALERMO – La banda che prende di mira i bancomat mette a segno un altro colpo, il quarto a Palermo.

Con un ordigno rudimentale è stato distrutto lo sportello, all’ingresso della filiale Bper Banca in via San Giovanni Di Dio, nel quartiere Brancaccio.

Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti o meno a portare via i soldi. Nelle scorse settimane altri colpi erano stati tentati, tra questi uno in via Castellana ma lo sportello aveva resistito.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.