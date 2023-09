Palermo, fanno esplodere un bancomat ma il colpo fallisce

I ladri hanno tagliato la corda

PALERMO – Sono tornati in azione e anche questa volta hanno distrutto il bancomat senza riuscire a portare via un euro. Il colpo è stato tentato alla Banca Sella in via Castellana a Palermo. La scorsa notte un’altra esplosione ha svegliato i residenti. Un boato sentito nella zona. La macchina che eroga soldi è andata in frantumi ma anche stavolta la cassa ha resistito.

La fuga e le indagini della polizia

I ladri si sono dati alla fuga e sono arrivati gli agenti delle volanti e poi quelli della squadra mobile che indagano. Pare che anche stavolta sia stata usata una bombola di gas messa davanti allo sportello dopo che era stata forzata la porta d’ingresso che protegge il bancomat. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per acquisire le immagini e cercare impronte e tracce utili per risalire agli autori del colpo fallito.