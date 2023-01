Decisivo il gol di Marconi che permette ai rosanero di sconfiggere i 'Galletti'

PALERMO – Per il Palermo il 2023 non poteva iniziare in maniera migliore. I rosanero, dopo il pari in casa del Perugia, sono riusciti a sconfiggere il Bari. La gara si aspettava ricca di gol perché si sfidavano il capocannoniere del campionato Cheddira e il vice Brunori, ma così non è stato e a siglare il gol vittoria è stato il difensore Ivan Marconi.

