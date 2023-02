Palermo, Bettella e Valente in gruppo. Terapie per Graves e Sala

Lavoro differenziato programmato per Verre

1' DI LETTURA

PALERMO – Nella mattina di domenica 26 febbraio il Palermo è tornato in campo per riprendere la preparazione in vista della gara casalinga di martedì prossimo contro la Ternana.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco.

Il resto del gruppo ha svolto un lavoro di attivazione muscolare, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Davide Bettella e Nicola Valente hanno lavorato in gruppo.

Lavoro differenziato programmato, invece, per Valerio Verre.

Terapie per Simon Graves Jensen e Marco Sala, in attesa di essere sottoposti ad indagini strumentali.