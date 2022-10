Biagio Conte: gli auguri a Lorefice e la notizia del trapianto

Il messaggio sui social.

“Carissimo e amato nostro Arcivescovo Corrado Lorefice: oggi è un giorno particolare, ricorrono i tuoi preziosi anni 60 tondi tondi, che hai donato al buon Dio ed al nostro prossimo – Auguri da tutta la missione di speranza e carità, soprattutto da parte di tutti i poveri accolti. Carissimo Arcivescovo Corrado , fratel Biagio ti chiede di starmi tanto vicino, mi hanno riferito dopo un’ulteriore visita medica all’Ospedale Ismett, che devo prolungare altri 3 mesi di chemioterapia e dopo operarmi al colon, e dopo un altro ciclo di chemioterapia, interverranno al fegato, per sostituirlo, cioè faranno il trapianto. Caro Pastore Corrado, sono molto preoccupato, stammi vicino, mi affido alle tue preziose preghiere e sono contento di condividere oggi 12-10-2022, i tuoi preziosi anni; sappi che le mie misere preghiere sono vicine a te ed a tutta l’amata Santa Chiesa”.

Così, in un messaggio sui social, il missionario laico Biagio Conte, nel mandare gli auguri all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, per il suo compleanno, svela un particolare importante sul suo stato di salute. Da qualche tempo Palermo è in apprensione per l’uomo che è ricovero per tanti che non hanno niente. Ora, l’aggiunta di una notizia e la richiesta di preghiere. (Roberto Puglisi)