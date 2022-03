Palermo, bambina ingerisce hashish: è grave in ospedale

Ricoverata al Di Cristina

PALERMO – Una bimba di poco meno di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo. Nella notte i giovani genitori sono arrivati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Da qui il trasferimento all’Ospedale dei bambini.

L’hashish

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Brancaccio, la piccola avrebbe ingerito un frammento di hashish. I militari hanno trovato altra sostanza stupefacente nel corso della perquisizione nell’abitazione dove vive la famiglia. Il padre è stato segnalato alla prefettura come consumatore.

Indaga la Procura per i minorenni

Contestualmente Il fascicolo è stato trasmesso sia alla Procura ordinaria che a quella per i minorenni.

Si tratta dell’ennesimo caso di bambini coinvolti in episodi simili. I genitori distratti non sono riusciti ad evitare il peggio. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA