Il bimbo morto a 4 anni, relazione in Procura sull’incidente con la minimoto

Il dolore e le indagini sul decesso del piccolo Thomas

PALERMO – La polizia municipale ha inviato una relazione alla Procura della Repubblica sull’incidente costato la vita al piccolo Thomas Viviano.

Le indagini sono state condotte dagli agenti dell’Infortunistica che hanno acquisito una serie di elementi per ricostruire la dinamica. I vigili urbani hanno redatto una comunicazione di notizia di reato. La Procura non ha disposto l’autopsia e ha restituito della salma ai familiari. Saranno i magistrati a valutare eventuali ipotesi di reato nei confronti dei genitori che avrebbero permesso al bambino di salire sulla minimoto.

Come ricostruito dalla polizia municipale il bambino si trovava in sella al mezzo, con cui non avrebbe potuto circolare su strada, quando avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un muretto dalle parti di via Giovanni Bruno nel quartiere Boccadifalco. Un impatto violento che gli ha provocato delle gravi lesioni alla testa e al volto. Sulla minimoto erano state messe delle rotelle per dare una maggiore stabilità.

Il piccolo è rimasto in coma al Di Cristina dal 7 aprile scorso. Thomas è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. In ospedale si sono vissuti momenti di comprensibile disperazione da parte dei parenti e di commozione degli operatori sanitari.