L’incidente con la minimoto a Boccadifalco: morto il bimbo di 4 anni

Dopo quattro giorni le sue condizioni sono precipitate

PALERMO – E’ morto in ospedale Thomas Viviano, il bambino di quattro anni che era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella zona di Boccadifalco a Palermo. Dopo quattro giorni, le condizioni – già disperate sin dai primi soccorsi – sono precipitate. Il piccolo era stato ricoverato al Di Cristina ed era in coma.

L’intervento chirurgico

Era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, ma le speranze erano ormai appese a un filo. Nell’impatto contro un muretto aveva riportato infatti gravi lesioni interne e fratture facciali. Oggi, 11 aprile, i medici hanno avviato l’accertamento della morte cerebrale e l’iter di osservazione si è concluso in serata.

L’incidente

L’incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 7 aprile: il piccolo si sarebbe trovato su una minimoto a benzina, a poca distanza da casa, in via Giovanni Bruno, una traversa di via San Martino. Il mezzo, in base agli accertamenti effettuati dall’Infortunistica della polizia municipale, sarebbe stato provvisto di rotelle.

La dinamica

Thomas era finito contro un muretto, l’impatto era stato violentissimo. A soccorrerlo era stato il padre che l’aveva trasportato all’ospedale ingrassia. Qui il piccolo era stato intubato, poi il trasferimento a Di Cristina. La dinamica dell’incidente è apparsa sin da subito poco chiara: il piccolo non si sarebbe infatti trovato da solo sul mezzo. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

Tutto il quartiere ha pregato per lui

Intanto la notizia della morte del bambino ha gettato in un profondo sconforto tutto il quartiere, che fino all’ultimo ha sperato in un miracolo. Anche il parroco don Gioacchino Ragona aveva invitato tutti a pregare per Thomas.