Ha fretta di nascere, parto in casa a Sant’Elia: “Un giorno speciale”

Il sindaco: "E' il primo bimbo nato qui dopo tanti anni"

SANTA FLAVIA (PALERMO) – Fiocco azzurro a Sant’Elia, piccola frazione di Santa Flavia, nel Palermitano. Una nascita che ha sorpreso tutta la comunità, visto che il parto è avvenuto in casa. Ad annunciarlo con grande entusiasmo, stamattina, è stato il sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D’Agostino, che ha condiviso pubblicamente la felicità per il lieto evento.

“E’ il primo bimbo nato a Sant’Elia dopo tanti anni”

“Oggi è un giorno speciale per Santa Flavia e per la nostra amata frazione Sant’Elia. Con immensa gioia, voglio dare il benvenuto al piccolo Noah, il primo bambino nato nel nostro comune dopo moltissimi anni, e non a Palermo in ospedale, con assistenza medica e protocolli moderni, come ormai avviene per la maggior parte delle nascite”.

“La sua venuta al mondo è stata improvvisa e sorprendente, arrivando prima del previsto; il piccolo ha deciso che non poteva attendere oltre, nemmeno l’arrivo del 118 ed è venuto al mondo tra le braccia di chi lo ha accolto con amore e stupore, mentre i medici giunti poco dopo, lo hanno trovato già sereno stretto al calore della mamma e sotto gli occhi pieni di meraviglia del fratello maggiore”.

“Un evento che ci porta indietro nel tempo”

La notizia è stata accolta con gioia da tutti i cittadini, centinaia i messaggi di auguri alla famiglia. “Un evento che ci riporta a un tempo in cui le nascite avvenivano tra le mura domestiche – prosegue D’Agostino – circondate dall’amore e dalla vicinanza della famiglia e del vicinato. Una tradizione antica a modo più intimo e naturale di accogliere la vita, un segno di autenticità di radici, di un ritorno ad un passato che ancora vive nei racconti dei nostri nonni”.

“Il tuo paese ti accoglie con amore”

Questa vita è un dono, un evento che unisce passato e presente – aggiunge il primo cittadino – ricordandoci che la vita trova sempre il suo spazio, anche nei modi più inaspettati. Come sindaco, insieme alla giunta comunale, voglio celebrare questo dono, perché ogni nascita porta con sé luce, speranza e futuro. Benvenuto, piccolo, il tuo paese ti accoglie con amore”.

Il parto d’urgenza a Palermo

Negli scorsi mesi un altro bimbo è nato in casa, in questo caso in pieno centro a Palermo. E’ successo in via Houel, dalle parti del tribunale. La sua mamma aveva rotto le acque, poco dopo era iniziato il travaglio e la donna non aveva avuto il tempo di raggiungere l’ospedale. Anche stavolta è andato tutto bene.