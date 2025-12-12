Palermo, blatte e sporcizia: chiusa la mensa di un centro per disabili

PALERMO – Chiusa la refezione per la presenza di blatte e sporcizia, con una multa per 11 mila euro, per un centro specializzato nell’educazione, riabilitazione, assistenza ed inclusione di persone con disabilità a Palermo.
I controlli dei carabinieri del Nas nella struttura, che ospita 60 persone, hanno accertato carenti condizioni igienico-sanitarie del laboratorio dedicato alla preparazione dei pasti per i ricoverati e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema haccp.
L’Asp ha disposto la sospensione del servizio di refezione.