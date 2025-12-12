 Palermo, blatte e carenze igieniche: chiusa refezione centro disabili
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, blatte e sporcizia: chiusa la mensa di un centro per disabili

Elevata una multa salata
CARABINIERI
di
1 min di lettura

PALERMO – Chiusa la refezione per la presenza di blatte e sporcizia, con una multa per 11 mila euro, per un centro specializzato nell’educazione, riabilitazione, assistenza ed inclusione di persone con disabilità a Palermo.

I controlli dei carabinieri del Nas nella struttura, che ospita 60 persone, hanno accertato carenti condizioni igienico-sanitarie del laboratorio dedicato alla preparazione dei pasti per i ricoverati e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema haccp.

L’Asp ha disposto la sospensione del servizio di refezione.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI