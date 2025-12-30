Palermo, blitz antidroga: il Tribunale del Riesame annulla tre arresti

Non si conoscono ancora le motivazioni

PALERMO – Il Tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare. Scarcerati Antonino Di Mercurio, Giuseppe Focarino e Vincenzo D’Angelo. Accolta la richiesta degli avvocati Riccardo Bellotta, Luigi Pipitone e Giuseppe Piazza.

Sono stati coinvolti nel blitz del 10 dicembre scorso, quando fu azzerato il mandamento mafioso della Noce e smantellate le piazze di spaccio a Brancaccio, Sperone e Bonagia. Cinquanta le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare.

I tre scarcerati sono indagati nel filone che riguarda gli affari della droga. Il Tribunale depositerà nei prossimi giorni la motivazione del provvedimento.