 Palermo, blitz antidroga: il Tribunale del Riesame annulla tre arresti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, blitz antidroga: il Tribunale del Riesame annulla tre arresti

Non si conoscono ancora le motivazioni
IL PROVVEDIMENTO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il Tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare. Scarcerati Antonino Di Mercurio, Giuseppe Focarino e Vincenzo D’Angelo. Accolta la richiesta degli avvocati Riccardo Bellotta, Luigi Pipitone e Giuseppe Piazza.

Sono stati coinvolti nel blitz del 10 dicembre scorso, quando fu azzerato il mandamento mafioso della Noce e smantellate le piazze di spaccio a Brancaccio, Sperone e Bonagia. Cinquanta le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare.

I tre scarcerati sono indagati nel filone che riguarda gli affari della droga. Il Tribunale depositerà nei prossimi giorni la motivazione del provvedimento.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI