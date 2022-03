Palermo, bomber Brunori: “Record mi carica ancor di più”

"Non me l’aspettavo anche se in cuor mio sognavo di farcela. Sono soddisfatto, questo risultato mi fa stare bene"

PALERMO – Sentenza Brunori. L’attaccante del Palermo, in prestito dalla Juventus, sta trascinando in campionato i rosanero a suon di gol. Numeri da record e prestazioni di alto livello che hanno permesso alla formazione di Baldini di insediare le prime posizioni, alla ricerca di un piazzamento agevole per i playoff.

Sette gol di fila per Brunori e record di Sukru raggiunto: “Questo primato rappresenta un motivo d’orgoglio e mi carica ancora di più – ha detto l’italo-brasiliano ai microfoni de La Repubblica -. Fa piacere rimanere nella storia del Palermo e il ricordo di questa mia impresa resterà vivo chissà per quanto tempo ma non sono al traguardo. Riparto da Avellino con rinnovate emozioni e speranze. Attraverso un periodo felice e voglio continuare così”.

Reti in successione: in velocità, di precisione e di potenza. Una vera e propria macchina da gol. Sedici le reti fin qui messe a segno che fanno di Brunori il secondo miglior realizzatore del campionato, alle spalle di Moro. “Non me l’aspettavo anche se in cuor mio sognavo di farcela. Sono soddisfatto, questo risultato mi fa stare bene, mi regala nuove energie ed entusiasmo che trascino in campo e che producono maggiori convinzioni: è tutto concatenato”, ha concluso Brunori.