Palermo, Bonanno: “Riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù”

Il capogruppo Dc: "Maestranze comunali all'opera"

PALERMO – “Prendono il via gli interventi di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù con l’allestimento di un’area relax e con l’installazione delle prime panchine come più volte richiesto dagli abitanti del quartiere, il primo passo verso il rilancio di questa importante area della città”. Ne dà notizia il capogruppo della Democrazia Cristiana al comune di Palermo, Domenico Bonanno.

“Ringrazio l’Assessore Alongi, l’ufficio autonomo gestione del verde e le maestranze del Coime per aver dato seguito alla mia richiesta. Il sopralluogo congiunto effettuato qualche settimana fa ha messo in luce le grandi potenzialità di quest’area e la necessità di interventi concreti che prontamente l’amministrazione ha messo in campo. Nelle prossime settimane proseguiranno gli interventi di recupero e restauro delle panchine in legno ai lati della piazza, oltre che gli interventi di diserbo, pulizia e abbellimento della piazza – conclude Bonanno – per continuare lungo il percorso di rinascita di questa zona come già avvenuto in altre parti della città”.