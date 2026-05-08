Previsto un incremento di 200 euro per ogni figlio successivo

PALERMO – Un bonus fino a 3.000 euro per aiutare le famiglie di Palermo a pagare l’affitto. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per accedere al sostegno destinato ai nuclei con maggiori difficoltà economiche. La misura è prevista dall’articolo 57 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026. Il provvedimento è stato approvato con D.D.G. n. 1100/S8 del 1° aprile 2026 dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Quanto spetta alle famiglie e chi può fare domanda

Il contributo annuo previsto è pari a 3.000 euro. È inoltre previsto un incremento di 200 euro per ogni figlio successivo al primo. La misura è rivolta ai nuclei familiari composti da almeno tre persone.

Per accedere al beneficio bisogna rispettare specifici requisiti:

ISEE non superiore a 10.000 euro

Redditi riferiti all’anno 2024

Nucleo familiare composto da almeno tre componenti

Contratto di locazione regolare

Come presentare la richiesta ed entro quando

Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente online. Sarà necessario accedere tramite SPID al portale istituzionale del Comune di Palermo. La scadenza è fissata alle ore 23:59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso. A partire da lunedì 11 maggio sarà possibile registrarsi sulla piattaforma dedicata.

Bonus affitto 2026, le graduatorie

L’Amministrazione comunale si occuperà della verifica dei requisiti dichiarati dai richiedenti. Successivamente gli elenchi saranno trasmessi alla Regione Siciliana, che procederà alla formazione delle graduatorie e all’assegnazione delle risorse disponibili.

Chi rischia di restare escluso

Secondo l’assessore alle Politiche Sociali e Socio Sanitarie, Mimma Calabrò, questa scelta rischia di penalizzare una fascia significativa di cittadini.

Tra questi vengono indicati:

Giovani lavoratori precari

Anziani che vivono soli

Famiglie monogenitoriali con un solo figlio

“Riteniamo necessario avviare un confronto istituzionale con la Regione – dichiara Calabrò – affinché, nelle future misure, si possa ampliare la platea dei beneficiari, rendendo gli interventi più equi e realmente aderenti alla complessità dei bisogni sociali del territorio”.

Bonus affitto 2026, dove trovare informazioni

È possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Palermo per ulteriori dettagli e per la presentazione delle domande sul bonus.

L’assessore: “Aiuto concreto per le famiglie”

Secondo Calabrò, “questo intervento rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie palermitane che vivono una condizione di fragilità economica e che faticano a sostenere i costi dell’abitare nel mercato privato”.

“Come Comune – continua – garantiremo la massima celerità nelle verifiche e nella trasmissione delle istanze, affinché le risorse possano essere erogate nel più breve tempo possibile”, aggiunge. Non possiamo non sottolineare un limite importante dell’impianto: l’esclusione delle persone singole e dei nuclei familiari con meno di tre componenti”, conclude l’assessore.