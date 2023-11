Palermo, il Bowling della Favorita non deve pagare 500mila euro di Tosap

Il bowling della Favorita

Verdetto ribaltato in commissione tributaria

PALERMO – Il Bowling della Favorita non deve pagare al Comune di Palermo 500 mila euro per la Tosap del 2018. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ribaltando la decisione del primo verdetto, ha ritenuto che l’area in cui sorge la struttura non fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Palermo, ma di quello della Regione siciliana. Di conseguenza decade il presupposto oggettivo per l’applicazione della Tosap (Tassa Occupazione Spazi ed Aeree Pubbliche).

La vertenza tra la società, difesa dal commercialista e revisore contabile Giuseppe Figlioli di “Sicilia Consulenza Professionisti Associati”, ed il Comune riguarda 7 anni di tributi per un importo totale di circa 4 milioni di euro. Ed è una vertenza che ripropone quanto accaduto con il Circolo del tennis.

“È pacifico che la “Conca d’oro bowling slr – scrive la Corte presieduta da Bernardo Mattarella, che è anche relatore della sentenza – occupa tutti gli immobili in oggetto in virtù ed in esecuzione della concessione rilasciatale dal Comune di Palermo nel 2016 e che tale concessione preveda soltanto il pagamento di un canone annuale e non preveda, invece, il pagamento della Tosap“.