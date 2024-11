Più di 350 atleti a Palermo per un evento di Kickboxing e Boxe

Due giornate intense di competizioni con sportivi internazionali di ogni età

Nel weekend sono andati in scena a Palermo – presso la sala congressi dell’hotel San Paolo – i

World Olympus Kombat Games di Kickboxing e il Golden Champion di Boxe e Light Boxing. Oltre 350 atleti, provenienti da Spagna, Malta, Tunisia, Marocco, Svizzera e Italia, hanno preso parte all’evento.

A dare il via alla suggestiva cerimonia d’apertura è stato il Master Dave Wong, Presidente della World Martial Kombat Federation. Emozionanti le esibizioni dei Tamburi Imperiali, la Danza dei Leoni Cinesi, il Monaco Shaolin Shi Yan Ti, il Campione di arti Marziali Acrobatiche Amine Yakoubi ed il Lion Team di Kung Fu WuShu.

Sono state due giornate intense di competizioni, dal Kickboxing al pugilato, con atleti di ogni età. Premiati – nel corso della cerimonia – maestri, dirigenti e staff giudicanti. “Un grande weekend di sport – ha detto Gino Vitrano, Segretario Generale della WMKF e Vice Presidente della Global Boxing Federation -. Siamo alla seconda edizione World Olympus Kombat Games e i numeri ci premiano”.

“Siamo molto soddisfatti di come è andata, anche perché le arti marziali in Sicilia registrano un certo interesse”, ha spiegato Vitrano. Nel corso della cerimonia d’apertura, la Global Boxing Italia e la Federazione Italiana Scacchi pugilato, hanno ufficializzato un protocollo di cooperazione, per essere più incisivi sullo sviluppo delle due discipline.