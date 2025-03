Palermo, Dionisi: “Non ci piace la classifica, col Brescia serve il massimo”

L'allenatore alla vigilia della gara: "Brunori assente? Abbiamo giocatori duttili"

Alla vigilia di Palermo-Brescia, l’allenatore dei rosanero Alessio Dionisi ha parlato dalla sala stampa del centro sportivo di Torretta per presentare l’incontro in programma al “Barbera”. Il club di viale del Fante deve rientrare nella zona playoff della classifica (attualmente è nono) ed è alla ricerca di continuità di prestazioni e di risultati.

“Blin nella linea di difesa? Per certi aspetti può essere un’opportunità, una soluzione. Contro il Cosenza abbiamo fatto di necessità virtù, avendo avuto tre defezioni ci siamo dovuti un po’ aggiustare. Blin ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo, l’ha fatto benissimo nonostante qualche errore all’inizio. Ora rientrano Ceccaroni e Diakité, quindi aumentano le possibilità di scelta dietro e soprattutto di far giocare dei difensori nei ruoli giusti. Ceccaroni è un giocatore che dà certezze”.

“Dopo la vittoria con il Cosenza non è cambiato niente – prosegue il tecnico -, abbiamo commesso i nostri errori. Si percepisce che non c’è serenità in campo di sbagliare, che è normale. Mi piacerebbe avere una squadra che sbaglia, ma che va avanti. La classifica, il dover rincorrere e la nostra personalità in campo non ci permette di andare oltre l’errore. Dobbiamo capire come superare quel momento. I primi dieci minuti di Cosenza non sono stati positivi ad esempio”.

“Ora conta quello che facciamo, non quello che abbiamo fatto. Dobbiamo fare tante vittorie per migliorare la nostra classifica perché è quello che vogliamo. Sappiamo che il Brescia ha valori individuali superiori alla squadra affrontata precedentemente, è una compagine di media-alta classifica. Maran, il loro allenatore, è molto bravo, sarà una partita difficile”, ha aggiunto Dionisi.

“Rifare quanto fatto dal Palermo di Baldini? Una settimana fa parlavamo dei playout, ora pensiamo a vincere i playoff. Io dico intanto raggiungiamoli. Prendiamo coscienza di quanto stiamo facendo: non ero contento prima, ma ero ottimista prima e lo sono ora. Non mi sento di promettere la promozione come mister Baldini. Lo spirito è giusto, ma ve lo dicevo in tempi non sospetti. Una vittoria non cambia niente, siamo nella stessa posizione di classifica della partita precedente. Non dobbiamo essere preoccupati o leggeri, ma responsabili. Non ci piace la classifica, non ci meritiamo il nono posto, ma se ci siamo abbiamo delle responsabilità. Serve fare il massimo contro il Brescia”.

Infine Dionisi si è soffermato anche su alcune individualità: “Con il Brescia mancherà Brunori, un peccato, se avessi potuto scegliere mai avrei voluto rinunciare a lui, soprattutto domani. Sarà comunque un’opportunità per un altro giocatore. Abbiamo possibilità davanti numericamente, in diversi ruoli ci sono calciatori duttili. È presto dire chi giocherà. Di Francesco può essere una possibilità, così come Verre, Le Douaron o Vasic“.