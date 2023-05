Palermo-Brescia, le pagelle: rosa dai due volti, bene Brunori e Mateju

I voti dei rosanero al termine della gara contro le rondinelle che ha sancito il mancato raggiungimento dei play-off

3' DI LETTURA

PALERMO – Finale amaro per il Palermo che fa un clamoroso harakiri contro il Brescia, facendosi rimontare in soli due minuti due reti di vantaggio per il 2-2 finale che estromette i rosa dai play-off di Serie B. Una gara dai due volti per gli uomini di Corini, ordinati e letali nel primo tempo e mai di fatto scesi in campo nella ripresa compromettendo così l’accesso agli spareggi promozione.

I VOTI DEI ROSA

PIGLIACELLI: Nel primo tempo l’estremo difensore rosanero fa lo spettatore non pagante, nella ripresa subisce due gol in due minuti sui quali non ha colpe ma che condannano i rosa. VOTO: 6

MATEJU: Nonostante la partita dai due volti del Palermo il difensore ceco sforna probabilmente la sua miglior partita stagionale. Compie una serie di interventi decisivi mostrando una sicurezza mai vista durante tutto il campionato. VOTO: 7

NEDELCEARU: Nel primo tempo mostra la solita sicurezza, svettando su tutti i palloni alti che gravitano dalle sue parti. Nella ripresa contribuisce, seppur non in maniera determinante, ai buchi che hanno portato ai due gol del Brescia. VOTO: 6

BETTELLA: Nel primo tempo l’ex Monza difende in maniera ordinata senza fare grossi interventi degni di nota, nella ripresa va in grande difficoltà e ha responsabilità soprattutto nella seconda rete ospite di Ayé. VOTO: 5,5

BUTTARO: Nel primo tempo gioca una gara ordinata, con qualche tentativo di spinta che non sortisce particolari effetti. Nella ripresa va in difficoltà, inizia a sbagliare tanti palloni in appoggio ed esce intorno all’ora di gioco. VOTO: 5,5

dal 66’ VALENTE: Entra per provare a dare manforte alla manovra rosanero alla ricerca del gol, è tra gli ultimi a mollare e prova a mettere qualche cross in area. VOTO: 6

SEGRE: Nel primo tempo è tra i più propositivi dei rosa, corre tanto e aiuta sia nel recupero palla che nel supporto in fase offensiva. Cala molto nel secondo tempo, con il Brescia che riesce regolarmente a passare dalle sue parti e l’ex Torino non riesce a tamponare le offensive avversarie. VOTO: 6

dal 73’ SARIC S.V.

GOMES: Partita dai due volti come tutta la squadra per il mediano francese, bravo nel primo tempo a farsi trovare dai compagni per far partire l’azione ma completamente svuotato di energie nella ripresa e costantemente in balia degli avversari. Voto media dei tue tempi. VOTO: 5,5

dal 79’ VIDO S.V.

VERRE: Anche in questo caso prova molto positiva nella prima frazione di gara, con giocate degne della sua cifra tecnica. Nella ripresa non entra di fatto in campo e arriva una scontata sostituzione. VOTO: 5,5

dal 79’ BROH S.V.

SALA: Molto poco in vista e sottotono rispetto alle precedenti uscite. Nel primo tempo difende bene ma non ha particolari spunti di rilievo in fase offensiva, nella ripresa dalle sue parti si soffre e crolla VOTO: 5,5

BRUNORI: Il bomber rosanero anche stavolta ha fatto il suo, ma non è bastato. Segna dopo quattro minuti con un gol bellissimo e serve l’assist per la rete di Tutino. Poi la squadra sparisce, lui prova a lottare ma è davvero difficile chiedergli di più. VOTO: 7

TUTINO: Sicuramente tra le migliori prestazioni con la maglia rosanero. Si muove molto, dialoga bene con i compagni e trova il gol del raddoppio rosanero. Così come il resto della squadra cala nella ripresa, esce un pò fuori dai radar e lascia il campo a Soleri. VOTO: 6,5

dal 66’ SOLERI: Prova a fare qualche sponda e a far salire la squadra, non riesce però ad entrare veramente in partita. VOTO: 5,5

CORINI: Davvero incomprensibile quanto successo al “Renzo Barbera”. Dopo un primo tempo sbloccato dopo quattro minuti, controllato e consolidato con la rete del 2-0 nella ripresa i rosa non scendono in campo e si fanno rimontare il risultato in soli due minuti. Un harakiri che ha del clamoroso che certifica quanto, probabilmente, questo Palermo non fosse pronto per i play-off e per la promozione. Per l’andamento della partita, tuttavia, la sensazione è che questi spareggi siano stati letteralmente buttati alle ortiche. VOTO: 5,5