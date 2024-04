Date alla fiamme cataste di immondizia

PALERMO– La Rap, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, prosegue a Palermo la pulizia delle discariche che si sono formate attorno ai cassonetti dopo le festività pasquali. Anche la scorsa notte diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi appiccati alle cataste di immondizia.

Le fiamme sono state spente in diverse vie del quartiere Zen 2, in Corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e via Cortigiani, nel quartiere Zisa.