Palermo Brunori-dipendente: bomber anche in Serie B

L'attaccante italo-brasiliano si sta rivelando protagonista anche nel torneo cadetto

3' DI LETTURA

PALERMO – Si è chiuso con una vittoria e tre pareggi il mini tour de force del Palermo nel campionato di Serie B, con tre partite in sette giorni che hanno visto i rosa mantenere l’imbattibilità e la permanenza fuori dalle zone calde della bassa classifica.

Le gare contro Benevento, Como e SPAL hanno mostrato una compagine rosanero con sprazzi, seppur ancora temporanei, di bel gioco, miglioramenti lenti ma costanti ma soprattutto un Matteo Brunori protagonista anche nel torneo cadetto.

I NUMERI DI BRUNORI

L’attaccante italo-brasiliano, in queste prime diciassette giornate di Serie B, è a quota otto gol e tre assist ai quali vanno sommati i tre gol in due gare di Coppa Italia per un totale di undici reti in diciannove partite. Rendimento che in questo momento gli vale la seconda posizione nella classifica marcatori del torneo, ad una sola rete di distanza dal leader Walid Cheddira attualmente impegnato con il Marocco nel Mondiale in Qatar.

Il bomber rosanero, confermato con un importante esborso economico dopo l’exploit straordinario della passata stagione, ha anche superato il numero di gol segnati proprio nello scorso girone di andata in Serie C. Sotto la gestione Filippi, infatti, Brunori ha chiuso al giro di boa con sette gol prima di esplodere definitivamente nel girone di ritorno con l’arrivo in panchina di Silvio Baldini.

BRUNORI-DIPENDENZA

Gli stessi numeri confermano, tuttavia, come Brunori sia l’unica vera nota positiva di un reparto avanzato e di una finalizzazione generale di squadra che mostrano ancora grosse difficoltà. Che il Palermo sia Brunori-dipendente lo attestano i gol totali segnati dai rosa finora in Serie B ovvero sedici, meno di uno a partita e con sole otto reti segnate da tutto il resto della squadra. Se si considerano, inoltre, anche i tre assist sfornati sono soltanto cinque i gol nei quali non c’è stato lo zampino dell’attaccante italo-brasiliano.

In poche parole si può dire che se Brunori non segna, la squadra rimane quasi sempre a secco. Con questi numeri il Palermo è il terzultimo attacco della Serie B dietro soltanto a Cittadella e Perugia, a conferma di una fase realizzativa che, escluso il bomber rosanero, fatica enormemente. Ad aggravare ancora di più il dato sui marcatori rosanero, il secondo giocatore con il maggior numero di gol segnati dopo Brunori è Salvatore Elia, fermatosi a quota tre ormai settimane fa e costretto a dover saltare tutto il resto della stagione.

DRITTO NELLA STORIA

Il Palermo, giornata dopo giornata, mostra segni di lento miglioramento nel suo processo di crescita e di consolidamento della categoria ma, nel frattempo, Matteo Brunori si fa sempre più strada nell’Olimpo dei marcatori rosanero. Con il gol segnato contro la SPAL l’attaccante italo-brasiliano è arrivato a quota 40 in maglia rosa, cifra che gli vale il settimo posto nella classifica degli scorer all-time davanti a Nestorovski. A questo si aggiunge una media gol a partita di 0,61, numero incredibile che svetta su tutti gli altri ex marcatori rosa pareggiando quello di un tale Luca Toni.

Bomber, capitano, anima della squadra: Matteo Brunori è tanto dipendente al Palermo quanto il Palermo lo è dell’attaccante italo-brasiliano. Un legame che, partita dopo partita, si fa sempre più indissolubile e che, a suon di gol, lo sta ergendo ad uno tra i giocatori più amati della storia rosanero.