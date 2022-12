Palermo, Brunori nella Top XI degli italiani in Serie B

I dati fanno riferimento al girone di andata del campionato cadetto

Tramite i dati raccolti da Opta, la Lega Serie B ha pubblicato la migliore formazione di calciatori italiani del campionato cadetto. Questa Top 11 è basata sull’indice che tiene conto di tutti i parametri individuali e di squadra di un giocatore, dei suoi dati rapportati al ruolo e all’incidenza nelle sue prestazioni. Viene così valutata la prestazione di un giocatore in base alle sue statistiche e alla sua importanza nei risultati della squadra nei vari match disputati. Nell’undici ipotetico, è presente anche il centravanti e bomber del Palermo Matteo Brunori.

LA TOP 11

– Stefano Turati (2001 – Frosinone): portiere con più clean sheet (11) e quello con meno gol subiti (11), tra quelli con più di 15 presenze in questa Serie B.

– Lorenzo Dickmann (1996 – SPAL): difensore che ha preso parte a più conclusioni, tra tiri e occasioni create (36: 12+24) e quello che ha registrato più cross su azione riusciti (17) in questo campionato.

– Giovanni Zaro (1994 – Südtirol): tra i difensori solo Botteghin (3) ha fatto più gol di lui (2), 2° per respinte difensive generali (86) e respinte difensive di testa (52) in questa Serie B.

– Valerio Di Cesare (1983 – Bari): difensore centrale italiano che ha preso parte a più sequenze su azione terminate con un tiro (37) in questa Serie B.

– Nicola Falasco (1993 – Ascoli): difensore con più occasioni create per i compagni in questa Serie B (27).

– Giovanni Fabbian (2003 – Reggina): nessun centrocampista ha realizzato più gol in questo campionato (5). Giocatore più giovane con almeno un gol e un assist nella Serie B 2022/23.

– Salvatore Esposito (2000 – SPAL): 1° centrocampista per passaggi riusciti (1009), palloni giocati (1521) e 2° per occasioni create (37) in questa Serie B.

– Luca Tremolada (1991 – Modena): nessuno conta più assist (7), uno dei due centrocampisti con 30+ tiri e 30+ occasioni create in questa Serie B.

– Luca Garritano (1994 – Frosinone): 1° centrocampista per occasioni create (45) e tocchi in area avversaria (55) in questa Serie B.

– Matteo Brunori (1994 – Palermo): 1° per tiri totali (59), tiri in porta (26) ed Expected Goals (10) in questa Serie B.

– Ettore Gliozzi (1995 – Pisa): 1° italiano per % realizzativa (21%) e media min/gol (130) in questa Serie B (min. 4 reti).