Palermo, i potenziali play-off passano dai gol di Brunori

L'attaccante rosanero contro il Venezia ha ritrovato il gol dopo un periodo complicato in fase realizzativa

PALERMO – Nonostante un rendimento di certo non positivo il Palermo rimane aggrappato al treno play-off, con Reggina e Pisa settima e ottava a soli tre punti dalla compagine rosanero. Un sogno che, per quanto complesso, rimane ancora vivo e passa dai gol del suo bomber Matteo Brunori.

L’attaccante italo brasiliano, dopo un periodo difficile sul piano realizzativo, contro il Venezia ha ritrovato la via del gol e punta a riprendere la propria corsa in classifica marcatori per chiudere in bellezza il suo campionato e quello degli uomini di Corini.

IL RITORNO AL GOL

Prima della rete siglata al “Penzo” Brunori ha affrontato probabilmente il momento più complicato sul piano realizzativo dal suo arrivo in rosanero, con una sola rete contro il Cittadella negli ultimi due mesi. Periodo no che non cancella, tuttavia, i numeri fin qui impressionanti dell’italo-brasiliano: 15 gol e 3 assist in 32 partite giocate (una saltata per infortunio), poco meno di un gol a partita e momentaneo terzo posto in classifica capocannonieri alle spalle solo di Cheddira e Lapadula distanti solo una rete.

Dopo l’infortunio subito proprio in occasione del gol segnato contro il Cittadella Brunori sembra essere tornato a livelli fisici importanti, certificati nella gara del “Penzo” contro il Venezia. Il potenziale accesso del Palermo alla zona play-off passa sicuramente dai gol del suo bomber, autore di quasi la metà delle reti dei rosa nonché capitano e trascinatore di una squadra che vuole sognare fino alla fine.