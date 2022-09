Palermo, Buttaro: “Uniti ci toglieremo delle soddisfazioni”

"Vado matto per i cannoli e le arancine al burro"

PALERMO – Il difensore del club rosanero Alessio Buttaro ha rilasciato diverse dichiarazioni per commentare la sua esperienza al Palermo e il suo approccio con la squadra e il campionato di Serie B: “La Reggina è scesa in campo concentrata, noi ancora dobbiamo trovare la giusta sintonia nel gruppo, sono sicuro che prenderemo il nostro ritmo arrivando all’obiettivo prefissato. La fiducia degli allenatori in me? È importante, mi fa prendere consapevolezza, così come è importante sudare questa maglia – dice Buttaro ai microfoni di “Radio Time” -. Sono sicuro che con il tempo si creerà il gruppo come lo scorso anno. Uniti ci toglieremo delle soddisfazioni. Sulla città di Palermo? Qua vado matto per i cannoli e le arancine al burro, ma mi piacciono anche le panelle. Mister Corini si arrabbia parecchio, quando lo fa si sente e si percepisce. Un regalo per il mio compleanno che è dopo il Genoa? Partiamo con una vittoria che è la cosa fondamentale, poi vediamo”.