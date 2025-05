Calci alla porta di una banca: danni alla Crédit Agricole di viale Strasburgo

Caccia a un gruppo di ragazzini

PALERMO – Hanno sostato a lungo davanti alla banca, poi hanno cominciato a prendere a calci e a pugni la porta a vetri. Nel mirino di un gruppo di ragazzi è finita la Crédit Agricole che si trova in viale Strasburgo a Palermo.

Ripresi dalle telecamere

Le telecamere del circuito di videosorveglianza hanno ripreso cinque giovani che hanno gravemente danneggiato la porta scorrevole all’ingresso. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri, ma chi era entrato in azione si era già dato alla fuga. Sono state avviate le indagini per rintracciare i responsabili.

Le indagini e i colpi nella stessa zona

Nella zona residenziale della città, negli ultimi mesi, si è registrata una serie di episodi preoccupanti. Prima l’assalto alle Poste di via Empedocle Restivo: una banda di rapinatori ha utilizzato un’auto come ariete e ha sfondato l’ingresso, mettendo a segno un colpo da centomila euro in pieno giorno.

Poi il furto con spaccata ai danni del centro di telefonia Wind. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrata del negozio e lo hanno ripulito. Anche in questo caso, i malviventi hanno lanciato a forte velocità un’auto, poi risultata rubata, contro la vetrina dell’attività commerciale.