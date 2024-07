Palermo, al via la campagna video “This is where I belong”

Accompagna l'inizio della stagione dei rosanero

È cominciato con il “capitolo 1” il video-racconto della campagna “This is where I belong” che accompagna l’inizio della stagione 2024-2025 del Palermo. La prima clip arriva dopo il debutto nelle creatività della campagna abbonamenti e dell’evento di presentazione dell’home kit a New York .

This is where I belong, liberamente trasposto in Italiano con “Il mio posto nel mondo”, vuole identificare la passione rosanero come un luogo ideale in cui sentirsi a casa.

“Non importa dove siamo, da dove veniamo: la nostra fede, rappresentata dalla maglia rosanero, è il luogo a cui apparteniamo, il nostro posto nel mondo. Finchè indossiamo questa maglia, sappiamo di essere nel luogo giusto, “a casa”, che sia il Barbera, un salotto a Palermo o un bar dall’altra parte del mondo”, si legge sul sito del club rosa.

Da Palermo a New York: capitolo 1

Il primo capitolo di questo racconto è la storia di Marco, un ragazzo palermitano che si trasferisce a New York e si trova ben presto ad affrontare lo spaesamento e la solitudine in una città così diversa dalla sua. La maglia rosanero gli servirà a tenersi stretta la propria identità e anzi a usarla come strumento per governare in modo positivo il cambiamento e ritrovare un nuovo equilibrio senza perdere mai il legame con le proprie radici.

“È un omaggio alle centinaia di migliaia di palermitani e siciliani che fin dalla fine del diciannovesimo secolo sono sbarcati in America in cerca di fortuna – spiega il club del capoluogo siciliano -, portando con sé poco più che qualche indumento. Ma proprio grazie alla forza della propria identità hanno saputo costruire destini brillanti, fino a generare negli Stati Uniti la più grande comunità di siciliani all’estero”.

“Tutt’oggi quella comunità è viva e vibrante e l’evento del 9 luglio a Manhattan l’ha celebrata, in rappresentanza di tutti i palermitani e i tifosi del Palermo sparsi per il mondo. La campagna è stata progettata dal Palermo FC e la produzione cinematografica è stata affidata ai registi Riccardo Lupo e Nicola Bettoni. Quest’ultimi sono già attivi in produzioni di alto livello sul territorio italiano e internazionale”, conclude la nota del Palermo.