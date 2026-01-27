Avevano 140 kg di marijuana, hashish e cocaina

CATANIA – La polizia compie un maxi-sequestro di droga e arresta due catanesi, padre e figlio di 42 e 18 anni per spaccio. In un garage di Nesima, secondo l’accusa, stavano trasportando stupefacenti. E nel deposito erano nascosti quasi 140 chili di hashish e marijuana, oltre a pochi grammi di cocaina. Per questo sono stati portati entrambi al carcere di Piazza Lanza.

Gli agenti della squadra mobile stavano svolgendo controlli nel quartiere, quando hanno notato l’arrivo di un furgone a noleggio. A bordo due persone, che hanno accostato vicino alla saracinesca di un garage. A guidare era il padre.

Il blitz degli agenti

Sono rimasti dentro un po’ e poi sono usciti, trasportando quelli che la polizia definisce dei “vistosi scatoloni”. Osservata la scena a distanza, i poliziotti sono intervenuti. Hanno trovato quindici confezioni e tre panetti di hashish per un totale di 27,5 kg; e 60 buste sottovuoto per un totale di 69,4 kg di marijuana.

A casa del padre, c’erano anche altre 28 buste sottovuoto contenenti circa 30,6 kg di marijuana e 9 kg di hashish, in 89 panetti. C’era infine una busta di cocaina, di 10,3 grammi e due involucri di 3,4 grammi di polvere bianca. I panetti, fanno notare gli agenti, presentavano un particolare confezionamento che richiamava, per forma e odore, le confezioni di sapone.