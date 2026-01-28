Maltempo e frane, Meloni a Niscemi per un vertice al Comune – VIDEO

La visita della premier in Sicilia

NISCEMI (CALTANISSETTA) – La presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier, secondo quanto apprende l’ANSA, è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano.

La premier in riunione al Comune di Niscemi

Subito dopo la premier ha sorvolato Niscemi, nel Nisseno, sconvolto da una frana con oltre 1.500 sfollati. Al termine si è recata in municipio per una riunione con il capo della Protezione Civile, il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. In Comune ci sono anche il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e il deputato di Avs Angelo Bonelli.

Un’ora di vertice in Municipio, poi ha lasciato Niscemi in auto

La premier Giorgia Meloni, dopo una riunione al Coc nel Muncipio è andata via e ha lasciato Niscemi. La riunione col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e il prefetto di Caltanisetta, Donatella Licia Messina, è durata un’ora. La premier ha salutato la folla davanti il Municipio ed è salita in auto senza rilasciare dichiarazioni.

Schifani: “Niscemi rischia di crollare davanti a un vuoto enorme”

“Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l’entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24. “Ma questo – ha aggiunto il governatore – non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono”.

“Situazione senza precedenti a Niscemi”

“A Niscemi c’è una situazione senza precedenti: ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c’è tutta la buona volontà”.