Il sindaco di Niscemi: “Meloni ci fa sentire la vicinanza dello Stato” – VD

 Il sindaco di Niscemi: Meloni ci fa sentire la vicinanza dello Stato
Le parole del primo cittadino dopo il vertice con la premier in Municipio - VIDEO
L'EMERGENZA
di
NISCEMI – “La visita a sorpresa della premier Giorgia Meloni a Niscemi ci fa sentire la vicinanza dello Stato”. Lo ha detto Massimiliano Conti, sindaco della cittadina del Nisseno colpita dalla frana che rischia di fare implodere le case di circa 1.500 sfollati, al termine del vertice in Municipio con la presidente del Consiglio.

“La premier – racconta il primo cittadino – ha voluto fare un punto della situazione. Voleva vedere i luoghi, ha voluto sapere più dati possibile e una ricostruzione della situazione degli sfollati che le abbiamo fornito durante il vertice“.

Articoli Correlati

