Frana di Niscemi, il racconto: “Ho visto tutto che crollava” VIDEO

La paura di attimi interminabili. L'attesa per recuperare qualcosa

NISCEMI (CALTANISSETTA) – “Ho due persone invalide a casa, siamo da domenica evacuati, sfrattati. Io sono con questi vestiti da domenica”, sono le dichiarazioni di un cittadino di Niscemi, in attesa di poter entrare, accompagnato dai vigili del fuoco, nella propria abitazione per recuperare il necessario.

“Ho visto mentre crollava tutto. In questo momento siamo disastrati ed in gravi condizioni”, l’uomo è ospite di qualche amico in campagna: “Mi hannodato le chiavi, anzi che c’è l’elettricità, però c’è freddo. Adesso devo andare a recuperare almeno scarpe, vestiti, per mia mamma, per mio fratello e per me”.

A Niscemi ha fatto visita questa mattina la premier Giorgia Meloni, che ha tenuto un vertice al comune con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.