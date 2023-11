Palermo, danni al centro sportivo di Torretta per il forte vento

Allenamenti al "Barbera" dopo la sfida con la Ternana

PALERMO – “Il forte vento che dalla mattina di sabato 25 novembre sta soffiando su Palermo ha causato forti danni alla struttura temporanea noleggiata da agosto per ospitare la palestra e gli spogliatoi del Palermo CFA, il centro sportivo rosanero a Torretta, in attesa che si concludano i lavori”. Così il club rosanero, con una nota ufficiale, comunica dei danni subiti dal vento nel centro sportivo di Torretta.

Disagi anche in altre zone della città e in provincia, con diversi alberi abbattuti dalle raffiche. “I danni, occorsi dopo il termine della rifinitura di oggi e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell’area in quel momento, ma hanno reso la struttura temporanea inagibile”, si legge nel comunicato del Palermo.

I rosanero, dunque, al rientro dalla trasferta di domenica 26 novembre contro la Ternana (calcio d’inizio alle 16.15), riprenderanno gli allenamenti allo stadio “Renzo Barbera”. Nessun danno alla club house a disposizione di giocatori e staff e al cantiere, dove i lavori di costruzione del main building continueranno regolarmente.