Emergenza incendi, il Palermo: “Vicini a chi è in difficoltà”

Da Pinzolo il messaggio del club rosanero per chi sta vivendo il dramma del capoluogo siciliano in fiamme

PALERMO – Il Palermo, anche da lontano, si stringe alla città in difficoltà. La compagine rosanero, attraverso un post sul proprio canale Instagram, ha voluto esprimere da Pinzolo la propria solidarietà e vicinanza a chi, in queste ore drammatiche, sta lottando e soffrendo per l’emergenza incendi che ha colpito il capoluogo siciliano.

“Qui Pinzolo, ma con il cuore a Palermo, vicini a tutte le persone in difficoltà”: questo il messaggio del Palermo che, in data odierna, è arrivato proprio a Pinzolo per iniziare la seconda parte del ritiro in vista dell’inizio del campionato di Serie B.