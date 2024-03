A Palermo arriva il Lommel SK: si consolida la famiglia City Group

Per la prima volta i rosanero ospitano una squadra della holding emiratina

PALERMO – Dal 21 al 23 marzo il Palermo ospiterà il Lommel SK, club della seconda serie belga di proprietà del City Football Group. In un’ottica di coesione e consolidamento della “famiglia” della holding emiratina, per la prima volta la squadra rosanero apre le porte a una delle compagini del gruppo a cui fanno capo.

Brunori e compagni sono già volati prima a Manchester (settembre 2022) e poi a Girona (marzo 2023) per sfruttare al meglio le soste del campionato di Serie B per le gare delle nazionali. Allenamenti in strutture all’avanguardia create dall’insediamento del City Football Group; scambio di idee, di informazioni e confronti sono alla base di questi incontri che organizza la società che detiene le quote di maggioranza del Palermo. E questa volta, con il centro sportivo dei rosanero ormai quasi al completo, sarà proprio il club di viale del Fante ad ospitare i cugini del Lommel SK.

La compagine proveniente dal Belgio, per prepararsi alla parte finale della Challenger Pro League (seconda serie belga), è in arrivo nel capoluogo siciliano. Il club biancoverde si allenerà al CFA Palermo di Torretta il 21 e 22 marzo in alternanza con la formazione di mister Corini. Sabato 23 marzo, alle ore 14.00, il Lommel SK concluderà il periodo di permanenza nel capoluogo siciliano con una gara amichevole con i rosanero.

Calciatori convocati dalle nazionali

Entrambe le compagini dovranno fare a meno di alcuni calciatori assenti poiché convocati dalle rispettive nazionali. I giocatori del Palermo convocati dalle squadre del loro paese di origine sono: Desplanches (Italia U21), Lund (USA), Nedelcearu (Romania) e Vasic (Serbia U21).

Per quanto riguarda il Lommel SK, invece, i giocatori che non saranno a Palermo sono: Vancsa (Ungheria), Dermane (Togo), Talvitie (Finlandia U21), McGrath (Irlanda U19), Ivezic (Montenegro U21), Tolinsson (Svezia U21) e Lalic (Croazia U18).