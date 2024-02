A Palermo i cinque trofei vinti dal Manchester City nell’ultima stagione

Dalla Champions League alla Premier: arriva il Treble Trophy Tour in città

PALERMO – Grande novità per gli appassionati di calcio del capoluogo siciliano. I cinque trofei vinti dal Manchester City nell’ultima storica stagione arrivano a Palermo per l’unica tappa italiana del Treble Trophy Tour, che sta toccando le più importanti città del mondo (da New York a Shangai, passando per Abu Dhabi, Mumbai, Melbourne, San Paolo e tante altre).

Giovedì 22 febbraio allo stadio “Renzo Barbera”, dalle 16:00 alle 20:00, tifosi e appassionati avranno l’opportunità di vedere da vicino e scattarsi una foto ricordo con la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club.

“Per garantire una corretta gestione dei flussi, i posti disponibili sono limitati – si legge sul sito ufficiale del club rosanero -. Sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto nelle giornate del 20 febbraio (prelazione per abbonati Palermo FC 23/24) e 21 febbraio (aperto a tutti), fino a esaurimento disponibilità, solo online su un’apposita sezione del sito ufficiale palermofc.com”.