Palermo, Mamadou Coulibaly si allena in gruppo: è recuperato per il Modena

L'unico infortunato resta Desplanches

PALERMO – Il centrocampista del Palermo Mamadou Coulibaly ha completato il percorso riabilitativo in seguito alla lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore senegalese ha lavorato con il resto dei compagni e sarà disponibile per la gara casalinga dei rosa contro il Modena (sfida in programma sabato 20 gennaio al “Barbera” alle ore 16.15).

La compagine guidata da Eugenio Corini, intanto, prosegue la preparazione atletica e tattica al centro sportivo di Torretta. I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. L’unico infortunato nella squadra del capoluogo siciliano, quindi, resta il portiere Sebastiano Desplanches (frattura alla mano).

Ovviamente non sarà della partita di sabato Leo Stulac, che dovrà scontare una giornata di squalifica per l’espulsione (doppia ammonizione) rimediata contro il Cittadella. Ultima giornata di stop, invece, per Ivan Marconi, dopo il rigore causato contro il Como che gli è costato tre giornate di squalifica (Cremonese, Cittadella e Modena, appunto).

Corini, infine, è in attesa che si aggreghi al gruppo rosanero anche il centrocampista in arrivo dalla Juventus Filippo Ranocchia. Il calciatore, classe 2001, dovrebbe raggiungere il capoluogo siciliano nelle prossime ore e sarà disponibile per l’incontro con i Canarini di sabato pomeriggio.