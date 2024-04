Palermo, si ragiona sul futuro di Corini: riflessioni sulle alternative

A breve la decisione del management del City Football Group e del club di viale del Fante

PALERMO – Sono ore di riflessione in casa Palermo. La sconfitta contro il Pisa nel giorno di Pasquetta ha fatto sprofondare i rosanero nell’ennesima crisi nera. Occasione persa all’Arena Garibaldi per gli uomini di Corini: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e troppe chance sprecate per riprendere terreno in classifica e continuare a sognare la promozione in Serie A.

Per questo motivo il management del City Football Group e la dirigenza del club di viale del Fante starebbero ragionando a fondo per capire se continuare a dare fiducia al tecnico di Bagnolo Mella. Ipotesi di esonero che stanno facendo pensare in maniera approfondita alle eventuali alternative che andrebbero a chiudere la regular season ed eventualmente andrebbero a programmare i playoff. Nelle prossime ore è attesa la decisione definitiva.

Intanto, è da poco emersa la voce del possibile sostituto di Corini che potrebbe essere l’ex Udinese Andrea Sottil. Ipotesi, però, da ritenere nulla perché non sono cambiate le modalità di ritesseramento per gli allenatori esonerati dalla massima serie (al contrario dei tecnici esonerati in Serie B e in Serie C che possono tornare in sella se esonerati prima del 20 dicembre, vedi Ballardini o Lucarelli). Il regolamento della FIGC, dunque, non consente agli allenatori esonerati in Serie A di essere tesserati nuovamente per altre società nella stessa stagione, a prescindere dal campionato di riferimento.