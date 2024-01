A scuola da Eugenio Corini: il tecnico del Miedz Legnica ospite del Palermo

Radoslaw Bella ha svolto con i rosanero una parte del corso UEFA PRO

Il Palermo di Eugenio Corini, nella settimana di preparazione verso la gara contro il Modena (poi vinta per 4-2), ha ospitato durante gli allenamenti Radoslaw Bella, il tecnico del Miedz Legnica. Il giovanissimo allenatore (36 anni) è alla guida della squadra che milita nella I Liga, secondo livello del campionato polacco (come la Serie B italiana), e ha svolto il soggiorno a Palermo come parte del corso UEFA PRO.

Bella ha quindi raccontato l’esperienza ai microfoni ufficiali del club che guida: “È stata una straordinaria opportunità per scambiare alcune esperienze. A parte il fatto che ho incontrato la squadra dall’interno e ho visto il funzionamento di tutta la società. Ero anche presente a tutti i briefing e ho avuto molti incontri con varie persone del club. Ho anche analizzato il futuro avversario di Palermo, cioè il Modena – spiega l’allenatore -. Questo scambio di esperienze mi ha fatto notare a cosa stanno prestando attenzione gli allenatori italiani”.

Il match analyst del Palermo Federico Montalto con Radoslaw Bella

Il tecnico del Miedz Legnica ha lavorato a stretto contatto con Corini e con il suo staff tecnico: “Ho avuto tre incontri con il primo allenatore, che è Eugenio Corini, ex capitano del Palermo. Abbiamo parlato molto dell’impatto del primo formatore sulla squadra e dell’imposizione di standard di lavoro per l’intero personale. Oggi so per cosa dovremmo lottare, perché il Palermo, nonostante i problemi degli ultimi anni, è un grande club con un grande potenziale, fino a poco tempo fa giocava a livello europeo. Sicuramente presenterò le conoscenze acquisite al nostro team. Lo farò gradualmente perché siamo a metà stagione”.