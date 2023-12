Dall’eurogol di Verre alla punizione di Stulac: il recap 2023 del Palermo VIDEO

La gioia dei tifosi rosanero al "Barbera" e non solo

PALERMO – Il club rosanero, tramite i propri canali social, ha condiviso un breve video riassunto del 2023 nell’ultimo giorno dell’anno. Immagini del “Barbera” in festa per gol recenti e meno recenti, ma anche la gioia dei tifosi siciliani in trasferta nel corso della Serie B attuale e della stagione scorsa.

Dall’eurogol di Valerio Verre, da centrocampo contro il Frosinone, al più recente di Leo Stulac direttamente da calcio di punizione e con un pizzico di fortuna, valso il 3-2 finale e la vittoria contro la Cremonese. Ecco la clip in questione.