Palermo-Venezia, al “Barbera” i tornelli solo per gli abbonati

Novità per i tifosi rosanero a partire dalla gara contro i lagunari

PALERMO – Il club rosanero ha comunicato che a partire dalla sfida tra Palermo e Venezia, gara in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.30, saranno disponibili dei tornelli per l’accesso allo stadio “Renzo Barbera” esclusivamente a chi è abbonato.

Nello specifico i tornelli riservati a chi ha sottoscritto un abbonamento sono: 11 e 14 per la Curva Nord; 5 e 6 per la Curva Sud; 9 per la Tribuna Coperta e 18 e 19 per la Gradinata. La società di viale del Fante raccomanda, comunque, di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.