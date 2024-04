Palermo, Michele Mignani è il nuovo allenatore dei rosanero

Ufficiale il cambio sulla panchina dei siciliani

PALERMO – Adesso è ufficiale. Il Palermo, tramite una nota diramata sul proprio sito, comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Michele Mignani. Il tecnico ex Bari va a prendere il posto di Eugenio Corini, sollevato dall’incarico alcune ore prima.

La nuova guida tecnica sarà presentata in conferenza stampa nella giornata di venerdì 5 aprile. “A Mignani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito del Palermo.

La squadra rosanero, nel primo pomeriggio, si è radunata al centro sportivo di Torretta, dove Corini è giunto intorno alle 13.55 (allenamento previsto alle ore 15.00). Dopo circa venti minuti, l’allenatore ha lasciato il centro sportivo del Palermo, probabilmente dopo aver dato l’ultimo saluto alla squadra. La seduta d’allenamento odierna è stata diretta da Cesare Bovo, dopo l’addio del mister di Bangolo Mella.

Il profilo di Mignani

Michele Mignani, classe 1972, è originario di Genova. La sua carriera da calciatore inizia nella stagione 1990/1991 con la Sampdoria in Serie A, per poi concludersi nel 2009 in serie minori. Difensore centrale di piede destro, ha giocato più di 230 partite in Serie B, più di 140 in Serie C e ha totalizzato quasi 50 presenze nel massimo campionato italiano.

Inizia il suo percorso da allenatore nel settore giovanile del Siena, per poi guidare la prima prima squadra bianconera dal 2017 al 2019 (prima un’esperienza da collaboratore tecnico del Latina e una da tecnico nell’Olbia). Nel novembre del 2019 passa al Modena e guiderà i Canarini fino al 2021. La sua esperienza successiva lo porta al Bari: qui ottiene la promozione dalla B alla C (2021/2022) e con i Galletti sfiorerà la Serie A nella passata stagione: Pavoletti, nella finale playoff contro il Cagliari, segna il gol decisivo al 94′.

Mignani preferisce giocare schierando la sua squadra con una difesa a quattro. Ha spesso utilizzato il 4-3-3 (modulo che i rosanero conoscono bene) o il 4-3-1-2, optando per il trequartista alle spalle delle due punte. Contro la Sampdoria probabilmente non ci saranno stravolgimenti tattici, ma resta da capire su cosa lavorerà il nuovo allenatore del Palermo in vista del rush finale di questa Serie B.