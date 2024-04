Palermo, Corini esonerato lascia Torretta: in arrivo Mignani – VIDEO

Il tecnico di Bagnolo Mella ha dato l'ultimo saluto alla squadra, ufficiale l’esonero

PALERMO – Arriva la svolta per quanto riguarda la panchina del Palermo calcio. Il club ha comunicato formalmente all’allenatore Eugenio Corini l’esonero e ora si va verso la chiusura con l’ex tecnico del Bari Michele Mignani per la nuova guida tecnica. La squadra si sta radunando al centro sportivo di Torretta, dove Corini è giunto intorno alle 13.55 (allenamento previsto alle ore 15.00). Dopo circa venti minuti, l’allenatore ha lasciato il centro sportivo dei rosanero, probabilmente dopo aver dato l’ultimo saluto alla squadra.

Se l’esonero di Corini è ormai una questione di formalità, la chiusura ufficiale dell’ingaggio di Mignani non è ufficiale, ma in dirittura di arrivo. Ci sarebbero ancora dei dettagli contrattuali da limare, ma sembra che nel primissimo pomeriggio possa arrivare l’attesa fumata bianca. Per il tecnico bresciano è stata fatale la sconfitta di Pasquetta a Pisa e i pessimi risultati delle ultime uscite: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per i siciliani.

Corini sollevato dall’incarico, è ufficiale

Alle 15.22 di mercoledì 3 aprile, il Palermo ha reso noto ufficialmente dell’esonero di Eugenio Corini. “Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Eugenio Corini. La seduta d’allenamento odierna sarà diretta da Cesare Bovo”, si legge nel comunicato.

“A Corini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, ha aggiunto la società rosanero.